Украинцы рассчитывают на помощь США, Польши и Германии в противодействии РФ - опрос

41,9% украинцев рассчитывают на помощь США в противодействии России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты представленного на пресс-конференции социологического исследования, проведенного благотворительным фондом «Майдан иностранных дел» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 5 июня 2014 года.

По данным опроса, 39,5% респондентов рассчитывают на помощь Польши, 36,3% - Германии, 23,5% - Великобритании, 18,6% - Франции, 6,2% - Японии, 3,7% - Китая.

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Вместе с тем 24,7% опрошенных считают, что Украине нельзя не рассчитывать на помощь ни одной страны, 6,8% - не считают, что сейчас существует противостояние Украины и России.

Всего был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.