Американский сенатор призвал коллег поддержать участие Украины и Грузии в ПДЧ

Сенатор Ричард ЛУГАР внес на рассмотрение своих коллег в Сенате США резолюцию в поддержку присоединения Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО.

Как сообщает «Голос Америки», в заявлении по этому поводу сенатор сказал, что цель резолюции - продемонстрировать, что Сенат решительно поддержал бы инициативу Администрации БУША, чтобы союз НАТО как можно скорее включил Украину и Грузию в ПДЧ.

С.ЛУГАР подчеркнул, что лидеры Украины и Грузии выразили четкое желание вступить в НАТО и сделали значительное продвижение на пути приближения (своих стран) к стандартам НАТО.

В то же время американский сенатор выразил уверенность в том, что президенты Виктор ЮЩЕНКО и Михаил СААКАШВИЛИ сознательны того, что членство их стран в НАТО невозможно без поддержки электората обеих стран. Сенатор отмечает, что в Грузии 76,22% избирателей поддержали членство страны в НАТО на референдуме в январе. Украинские лидеры указали на необходимость проведения в будущем всенационального плебисцита по поводу этого вопроса, отметил в своем заявлении Р.ЛУГАР. Он добавил, что членство в НАТО требует преданности, что невозможно без поддержки населения.

Р.ЛУГАР в своем заявлении также процитировал слова бывшего посла США в Украине Стивена ПАЙФЕРА в газете International Herald Tribune, где последний, среди прочего, пишет: «Пригласить Украину к участию в ПДЧ на саммите в Бухаресте.... поспособствовало бы укреплению безопасности и стабильности в Европе... Никакие аргументы «против» не выдерживают критики... Украина сделала столько же продвижения в сфере демократических, экономических и военных реформ, сколько сделали Румыния, Болгария, Словакия и Албания, когда они были включены в ПДЧ в 1999 году.... Киев продемонстрировал, что у него значительные военные возможности и что у него политическая воля, необходимая для их применения.... Украина была бы важным контрибутором в дело евроатлантической безопасности».

Р.ЛУГАР подчеркнул, что резолюция способна послужить мощным сигналом для Администрации БУША, союзников Соединенных Штатов в НАТО и народов Украины и Грузии для подтверждения того, что США готовы тесно сотрудничать с обеими странами для укрепления мира и безопасности в Европе и Евразии.