Погода на выходные: ночью минус, днём плюс

В выходные дни погода в Украине существенно не изменится, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 2 февраля, без существенных осадков, только во второй половине дня в западных областях пройдет дождь.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем востоке, в Карпатах и Прикарпатье до 7° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях до 9° тепла.

3-4 февраля облачно с прояснениями. 3 февраля в центральных, ночью в западных и северных областях, 4 февраля днем в западных областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 3 февраля от 2° мороза до 3° тепла, 4 февраля 2-7° морозу; днем 0-5° тепла, в южной части, а 4 февраля и на западе 3-8° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

5-6 февраля в Украине без существенных осадков, только в западной части небольшие осадки (ночью 6 февраля в Карпатах умеренный снег и мокрый снег). Температура ночью 1-7° мороза, на крайнем юге и западе от 3° мороза до 3° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, в южной части до 9° тепла, на северном востоке местами 1-3° мороза; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-4° мороза.

7-8 февраля без осадков, температура существенно не изменится. 9-10 февраля небольшой снег, в западных и северных областях умеренный снег и мокрый снег. 11 февраля на большей части территории страны местами небольшой снег (днем на юге с дождем); температура ночью 2-8° мороза, в восточной части до 10° мороза, на юге Крыма 0-3° тепла; днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной, а 9 февраля и в западной части 1-6° тепла.

Завтра в Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

3-4 февраля в столице облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью 3 февраля небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 февраля 0-2° тепла, 4 февраля 2-4° мороза; днем 2-4° тепла.

5-6 февраля в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.