Черновецкий может повысить тарифы за парковку и в сто раз, но не сейчас

В этом году власть Киева не будет поднимать тарифы за парковку автотранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, пересмотр тарифов возможен только в следующем году. При этом повышение может быть «и в сто раз, в зависимости от того, которая будет инфляция», сказала она.

Также И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что новая система парковки в Киеве будет внедряться в три этапа.

Первый этап, который уже начался, - это внедрение талонов за парковку. На сегодняшний день, по ее словам, напечатаны талоны на февраль, предусматривающие, соответственно, часовую оплату, дневную и месячную. Талоны трех цветов - красные, желтые, зеленые - в зависимости от зоны парковки. Самые дорогие талоны - красные - стоят 7 грн. за час парковки, 21 грн. - за день парковки и 294 - за месяц. Желтые – это, соответственно, 5 грн., 15 и 210 грн. Зеленые - 3 грн., 9 и 126 грн.

Причем, талон первой территориальной зоны (красный) действителен для всех зон; талон второй зоны (желтый) - для второй и третьей, а талон третьей территориальной зоны (зеленый) - только в этой зоне.

«Сейчас будет 10 тыс. талонов распространены на сумму около 3 млн. грн. Мы планируем, что эти талоны раскупятся за месяц», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Реализация абонементных талонов уже осуществляется в торговой сети «Киевпастранс», «Союздрук», «Киевский метрополитен», отделениях связи «Укрпочта» и на автозаправочных станциях «КЛО ОЙЛ» и «Лукойл». Кроме того, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, на протяжении февраля определенная незначительная часть талонов также будет реализовываться самими парковщиками для удобства водителей.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, талоны будут совершенствоваться.

Она сообщила, что второй этап внедрения новой системы парковки - это оплата с помощью SMS-сообщений на номер 516. Сейчас разрабатывается специальный знак, который будет свидетельствовать о том, что водитель пользуется данной системой оплаты во время парковки. Этот знак, как и талон будет крепиться на лобовом стекле машины. Парковщик сможет элементарно проверить, поступило ли сообщение о начале парковки, позвонив по телефону в специальный центр и назвав номер автомобиля и номер парковочной площадки.

Третий этап, как проинформировала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, это создание парковочных площадок, на которых будут работать паркоматы, то есть на въезде к площадкам будут установлены автоматические въездные-выездные шлагбаумы. Таких парковочных площадок в Киеве предусмотрено около 30, и устроены они будут в местах, где много автотранспорта, например, вблизи вокзалов.

Относительно контроля за уплатой за парковку, то И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что в случаях, когда водитель более чем на 5 минут оставил свой автомобиль и не оставил на лобовом стекле парковочный талон, или если этот талон прикреплен так, что нельзя его прочитать, будет применена система блокирования колес. Разблокирование колес будет стоить 100 грн.

В Киеве, по данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, на сегодняшний день работает три мобильных бригады, которые занимаются блокированием колес авто по вызову парковщиков. Для Киева закуплено всего 300 систем блокирования. И количество блокировочных средств планируется увеличивать со временем.

С тем, чтобы сделать невозможным злоупотребление со стороны бригад блокирования колес или парковщиков, будут, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, организованы специальные рейды по проверке их работы. Кроме того, будут организованы три-четыре бригады видеонаблюдения за их работой, для чего будут привлекаться частные фирмы. К тому же, как отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, и парковщики, и работники бригад по блокированию колес будут предоставлять ежедневные отчеты относительно выполненной ими работы.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что бесплатную парковку в городе будут иметь определенные категории инвалидов и ветераны. При этом она подчеркнула, что на автомобиле жителя столицы, имеющего льготную оплату за парковку, обязательно должен быть соответствующий знак. Этот человек должен быть за рулем лично и иметь при себе удостоверение инвалида или ветерана.