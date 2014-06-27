В Донецке террористы прекратили трансляцию украинских каналов, заменив их российскими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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«26 июня под давлением террористов на радиотехнической передаточной станции в Донецке была заменена трансляция украинских телевизионных каналов ШСТМ и донецкого муниципального 12 канала российскими телеканалами”, - сказал Лысенко, заметив, что это еще раз подтверждает координацию информационной войны на территории Украины со стороны России.