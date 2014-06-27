В Донецке террористы прекратили трансляцию украинских каналов, заменив их российскими
13:15, 27 июня 2014Общество
0
Вчера в Донецке террористы прекратили трансляцию украинских каналов.
В Донецке теперь только российские каналы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
Читайте такжеРоссийские телеканалы на Донбассе продолжают транслировать за счет Украины - профсоюз КРРТ
«26 июня под давлением террористов на радиотехнической передаточной станции в Донецке была заменена трансляция украинских телевизионных каналов ШСТМ и донецкого муниципального 12 канала российскими телеканалами”, - сказал Лысенко, заметив, что это еще раз подтверждает координацию информационной войны на территории Украины со стороны России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter