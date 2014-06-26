С 2015 года украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту
15:24, 26 июня 2014Общество
0
С 1 января 2015 года въезд в Россию будет осуществляться исключительно по загранпаспортам для всех граждан СНГ, за исключением государств, входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство.
фото kwidoo.ru
В сообщении на сайте министерства иностранных дел России объясняется, что такая мера вводится с целью внедрения единого порядка пересечения государственной границы Российской Федерации, а также повышения эффективности контроля за миграционными процессами.
"Обращаем внимание на то, что въезд и выезд из Российской Федерации для граждан государств, с которыми подписано межправительственное Соглашение о взаимных безвизовых поездках от 30 ноября 2000 года, по-прежнему не требует получения виз и сохраняет свой предельно либеральный режим", - добавили в МИД.
Как сообщал УНИАН, в начале этой недели Россия запретила въезд гражданам Таджикистана по внутренним паспортам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter