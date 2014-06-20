В Киеве задержали «вора в законе» по прозвищу «Ремень», которого разыскивали правоохранители Грузии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время задержания «коронованный вор» представился гражданином Киргизской Республики, однако эта информация не подтвердилась.

Как выяснили оперативники ГУБОП, за плечами 50-летнего «вора в законе» не одна судимость за совершение тяжких преступлений в России и Грузии. Свое имя задержанный пытался скрыть, ведь он находится в розыске по ст. 223-1 (членство в воровском мире) Уголовного кодекса Грузии.Читайте такжеМВД выдворило из Украины "вора в законе" Каху Тбилисского

Находясь на территории Украины, «Ремень» пытался влиять на криминогенную обстановку и назначать «смотрящих», создавал конфликтные ситуации, пропагандировал воровские традиции. Кроме того, злоумышленник норовил установить контроль над контрабандой горюче-смазочных материалов из России в Украину.

В отношении «вора в законе» составлен административный протокол о незаконном пребывании на территории Украины. В суд направлены материалы для решения вопроса о его принудительном выдворении из Украины с запрещением въезда сроком на 5 лет.

До момента принятия решения «коронованный вор» будет находиться в приемнике-распределителе для иностранцев.