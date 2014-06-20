Около 100 детей пограничников летом вывезут на отдых в Польшу

Около 100 детей пограничников летом отдохнут в Польше.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Госпогранслужбы, на конец июля планируется поездка 40 детей пограничников в польский городок Закопане, еще 45 детей с 14 по 31 июля будут находиться на отдыхе на территории Малопольского воеводства, также 12 детей пограничников с 14 по 27 июля будут отдыхать во Вроцлаве.

В сообщении говорится, что в этом году из-за аннексии Крыма Россией дети сотрудников Госпогранслужбы не смогут отдохнуть в ведомственном детском оздоровительном центре «Прибрежный» в Саках. Однако руководство Госпогранслужбы и Объединенная профсоюзная организация ведомства при содействии председателя Федерации детских организаций Украины Татьяны Гончаровой и председателя правления Детского фонда Украины Валентины Симоненко совместно нашли другие возможности решения вопроса летнего отдыха детей персонала ведомства.

Читайте такжеПограничники провели полную ротацию личного состава мотоманевренных групп

«Так, на конец июля планируется поездка 40 детей в польский городок Закопане. Еще 45 детей с 14 по 31 июля будут находиться на отдыхе на территории Малопольского воеводства Республики Польша. Также благодаря содействию Международного благотворительного фонда «Помощь детям Украины» 12 детей пограничников с 14 по 27 июля будут отдыхать во Вроцлав», - отмечает пресс-служба Госпогранслужбы.

14 июня 40 детей из семей пограничников при содействии организации «Каритас-Спес Украины» выехали в лагерь «Детская деревня» в Ивано-Франковской области, где будут находиться две недели.

Читайте такжеПограничники показали видео и фото из обстрелянного террористами лагеря

«Все поездки осуществляться за счет указанных организаций. Нашим военнослужащим, то есть родителям детей, они не будут стоить ни копейки», - сообщила председатель профсоюза Госпогранслужбы Антонина Птица.

Кроме того, председатель профсоюза сообщила, что по договоренности с одесским детским лагерем «Дружба» и лагерем МВД «Лучистый», расположенным на Киевщине, есть возможность приобретения для детей персонала Госпогранслужбы путевок, которые будут стоить значительно меньше себестоимости.