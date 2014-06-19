Деньги от благотворительных спектаклей Львовских театров пойдут на закупку оснащения для военных

14:14, 19 июня 2014
Общество
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Львовские муниципальные театры дадут ряд благотворительных спектаклей, сборы от которых пойдут на закупку материально-технического оснащения для бойцов, в частности на закупку бронежилетов, касок, спальных мешков, полевых телекоммуникационных комплектов и полевых медицинских наборов.

Фото: УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, средства будут перечислены на специальный счет Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла центра военного капелланства УГКЦ во Львове.

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