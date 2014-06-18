Управляющий делами УПЦ МП: информационная война против церкви угрожает безопасности страны

Такое мнение высказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич) на встрече с послом Италии в Украине Фабрицио Романо, которая состоялась в Киево-Печерской лавре. Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в митрополии УПЦ.

Читайте такжеУПЦ МП призывает к немедленному освобождению наблюдателей ОБСЕ

Во встрече также принял участие секретарь Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

Во время встречи митрополит Антоний и итальянский дипломат поделились мнениями относительно ситуации в украинском обществе и обсудили роль и возможности УПЦ МП в сохранении единства украинского народа.

В частности, митрополит Антоний рассказал, что в течение последнего времени против УПЦ МП в некоторых СМИ ведется спланированная информационная война с использованием непроверенной, а иногда и откровенно клеветнической информации. По мнению церковного иерарха такие действия приводят к напряженности внутри общества и угрожают внутренней безопасности и стабильности в стране. Также архиерей отметил, что нестабильность в Украине является угрозой мира и спокойствия на всем европейском континенте.

В свою очередь, посол напомнил, что в ближайшее время Италия перенимает председательство в Европейском союзе, он согласился с видением иерарха и отметил, что его страна в меру возможностей прилагать усилия, чтобы способствовать преодолению украинского кризиса, а также будет делать все возможное ради сохранения стабильности в Европе.

Читайте такжеПатриарх Кирилл призвал всех верующих и монашествующих читать особую молитву о мире в Украине

«Украина - сердце Европы, и мы не можем допустить, чтобы существовал такой фактор дестабилизации. Это опасно для всего континента», - сказал господин Романо, отметив, что решение конфликта в Украине должно быть найдено дипломатическим путем.

В завершении встречи Управляющий делами УПЦ МП подарил послу альбом, в котором представлена история и фотографии Киево-Печерской лавры.