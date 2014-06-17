В Сумской области находится более 300 человек из Крыма и Донбасса - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом во время аппаратного совещания сообщил начальник Департамента социальной защиты населения ОГА Михаил Дубровский.

«В Сумскую область прибыл 141 человек (101 семья) из АР Крым и 176 человек (87 семей) из Луганской и Донецкой областей. Часть из них разместились в оздоровительных заведениях, часть – у родственников», – отметил чиновник.Читайте такжеООН: число вынужденных переселенцев в Украине достигло 34 тысяч

По его словам, на сегодня в области сформирован перечень из 8 заведений образования и одного учреждения сферы социальной защиты с общим количеством свободных мест 665, которые могут предоставить временное пристанище для переселенцев.

В ходе аппаратного совещания председатель ОГА Владимир Шульга дал поручение обеспечить социальную защиту переселенцев из юго-восточных регионов Украины, которые прибыли в Сумскую область.

«Все, кто выезжает с территорий, где проводится антитеррористическая операция, являются переселенцами и пользуются гарантиями социальной защиты со стороны государства. Для этого нужно в первую очередь обращаться в миграционную службу и становиться на учет, чтобы иметь возможность получать гарантированные социальные выплаты», – подчеркнул он.Читайте такжеООН: В Украине нет гуманитарного кризиса, но он может произойти

Председатель ОГА поручил профильным управлениям наладить сотрудничество с управлением Государственной миграционной службы Украины в Сумской области, способствовать обеспечению временным жильем лиц, которые прибывают из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, организовать предоставление медицинских и образовательных услуг для данной категории граждан.