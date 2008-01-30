Милиция просит причастных к избиению депутатов Киевсовета явиться в МВД

Главным следственным управлением МВД Украины расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины по факту совершения 7 декабря 2006 года неизвестными лицами хулиганских действий в сессионном зале Киевского городского совета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время досудебного следствия милицией получены видеозаписи, на которых зафиксировано развитие упомянутых событий. Путем пересмотра этих записей, в том числе и с участием пострадавших, определен круг лиц, которые находились в это время в сессионном зале Киевсовета и могут владеть нужной для следствия информацией или быть причастными к совершению хулиганских действий. С этой целью следователями изготовлены фотографии присутствовавших в сессионном зале Киевсовета, личности которых до настоящего времени не установлены.

Для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела Главное следственное управление обращается к тем, кто зафиксирован на фотографиях, с просьбой явиться к следователям МВД Украины (улица Академика Богомольца, 10) и дать показания относительно хода событий в сессионном зале Киевсовета 7 декабря 2006 года. Милиция также просит представителей средств массовой информации и граждан, которые узнают кого-то из изображенных на фотографиях, сообщить об этом в органы досудебного следствия. Анонимность заявителям милиция гарантирует.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2006 года после драки в сессионном зале Киевсовета, который рассматривал вопрос об отмене новых коммунальных тарифов в столице, был госпитализирован депутат из фракции БЮТ Владимир НАУМКО. Он из-за сильного удара в затылок потерял сознание. По словам В.НАУМКО, ударил его один из приглашенных гостей, присутствовавший в зале, с депутатским значком, спортивного телосложения.

По словам оппозиционных депутатов Киевсовета, в зале таких неизвестных со значками депутатов районных советов было семь человек.