Человека, которого в США считали мошенником, в Украине нагрели на $70 тысяч

Президент компании «Глобальная система тренингов» Роберт ФЛЭТЧЕР утверждает, что имеет в Украине легальный бизнес, исправно платит налоги и стал жертвой паспортных мошенников, поэтому был задержан украинскими пограничниками и на 10 суток заключен в изолятор временного содержания (ИВС).

Об этом бизнесмен заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Р.ФЛЭТЧЕР признал, что его украинский паспорт был фальшивым, но, по его словам, он не знал об этом, что его “подставили” и стал жертвой аферистов.

«Я паспорт сам не подделывал. Я вообще даже не знал, что паспорта в Украине подделывают. Я стал жертвой на самом деле», - сказал Р.ФЛЭТЧЕР.

В связи с этим Р.ФЛЭТЧЕР пожаловался, что люди, которым он заплатил 70 тыс. долларов за получение украинского паспорта, представились «государственными агентами».

В то же время, Р.ФЛЭТЧЕР отметил, что, по его мнению, человек, который его задержал, совсем не имел представления о достоверности паспорта, однако, как не исключает Р.ФЛЭТЧЕР, у этого человека было указание сверху задержать его, поскольку опять же, у него достаточно конкурентов-недоброжелателей в Украине.

Вместе тем, отвечая на вопрос, следует ли ожидать какой-то сатисфакции относительно правоохранительных органов Украины, Л.ФЛЭТЧЕР сказал: «Пришлось признать, что я был виновным, поэтому не будет сатисфакции». По его словам, он оплатил за нарушение штраф в сумме 850 грн.

Он провел параллель, что под стражей в свое время находилась Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Ребята, у вас прекрасная страна, вы сажаете в тюрьму известных людей», - резюмировал свой «паспортный инцидент» Р.ФЛЭТЧЕР.

Р.ФЛЭТЧЕР сообщил, что его бизнес в Украине постоянно расширяется, он читает лекции и проводит тренинги, где учит “как стать миллионером” все в большем количестве городов.

По словам Р.ФЛЭТЧЕРА, он является партнером ряда бизнес-проектов в Украине, в частности, он проинформировал, что является одним из владельцев приобретенного в городе Приморске пансионата «Красная гвоздика». Кроме всего, «мы покупаем земли возле Буковеля. Мы планируем построить там небольшой курорт». Вместе с тем после вопроса корреспондента УНИАН он не смог назвать ни одной даты регистрации его предприятий в Украине, ни одного адреса или телефона, по которым их можно найти. На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, он ответил, что “вы нехороший человек”, и заявил, что потратил уже достаточно времени на ответ. На вопрос, почему ни об одном из предприятий, в которые, по его словам, вкладываются средства людей, нельзя получить никакой конкретной информации, в частности, координат этого предприятия, он ушел от прямого ответа, заявив, что “предприятия в Украине регистрируются очень долго, по полгода” (Р.ФЛЭТЧЕР рекламирует юридическую фирму, фирму по прокату лимузинов, “курорт в Буковеле”, строительство недвижимости в Луганске значительно больше этого срока – УНИАН).

Относительно уплаты налогов в Украине, бизнесмен сказал: «Я лично этим не занимаюсь, но, я думаю, что мы платим где-то 25 тыс. долларов по обычным налогам».

В то же время он уточнил, что большая часть его денег хранится не наличными, а в активах. А поэтому пока активы не проданы, налоги с них платить не надо.

Р.ФЛЭЕТЧЕР в начале пресс-конференции отметил: «Мое время – деньги».

В частности, он добавил, что ежечасно зарабатывает по 10 тыс. долларов, а поскольку он ехал на пресс-конференцию час, час – будет ехать назад, и час может потратить на общение с журналистами, то пресс-конференция обойдется ему в 30 тысяч долларов.

Р.ФЛЭЕТЧЕР сказал, что одним из главных его занятий являются семинары (бесплатные) для украинской аудитории, на которых он дает практические советы слушателям «как стать миллионерами».

«Я провожу бесплатные семинары. Моя цель в этом году помочь 200 людям стать миллионерами», - сказал Р.ФЛЭТЧЕР, добавив, что на сегодня благодаря его семинарам уже 5 киевлян (кто именно он не уточнил) увеличили свои финансовые состояния.

Р.ФЛЭТЧЕР сообщил, что он много жертвует на благотворительность в Украине. Продолжая эту тему, он спросил журналистов, кто-то из них хотя бы что-то пожертвовал на благотворительность.

Все критические материалы в украинской прессе, где пишется о том, что им создается в Украине финансовые пирамида, он назвал “заказной кампанией против него” и заявил: “Я намного умнее, чем большинство людей, которые плохо пишут обо мне”.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9-го на 10-е ноября сотрудниками Госпогранслужбы в Сумской области на границе с Россией задержан гражданин Р.ФЛЭТЧЕР, который пытался пересечь украинско-российскую государственную границу в поезде соообщением “Киев-Москва” по поддельному паспорту.

Газета «Сегодня» в ноябре 2007 года писала: «Уже несколько месяцев в разных городах Украины можно увидеть рекламу на биг-бордах тренинга Роберта ФЛЕТЧЕРА «Секреты миллионеров». Правда, стоит это удовольствие недешево - полный срок обучения - $3 тысяч. График тренингов ФЛЕТЧЕРА, который можно найти на сайте его компании Global System Training, расписан до 29 декабря! Причем, проходить они будут по всей Украине».

При этом газета отмечала, что «в США этого человека обвиняют в мошенничестве, а у нас он, не исключено, строит новую финансовую пирамиду».

По данным издания, Комиссия США по ценным бумагам и обменам 25 сентября 2006 года подала судебный иск о мошенничестве с ценными бумагами против Р.ФЛЕТЧЕРА, а также его компании ProVisionCorpSystem. «В иске речь идет о том, ФЛЕТЧЕР мошенническим путем собрал у инвесторов миллионы долларов, после чего использовал эти деньги на свои личные нужны и вел роскошный образ жизни, - сообщил "Сегодня" пресс-атташе посольства США в Украине Джон САЛИВЕН. - Иск еще не рассматривался в суде, и официального решения нет". Другие работники посольства в неформальной беседе называли ФЛЕТЧЕРА типичным "пирамидчиком"», - пишет газета.

Также издание отмечало, что «методика работы ФЛЕТЧЕРА действительно в чем-то напоминает пирамиду”. Помимо обучения, он еще предлагал ученикам вкладывать деньги в свои проекты.