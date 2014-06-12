В Краматорске боевики из "ДНР" запретили вывозить из детского дома сирот-инвалидов

В Краматорске представители самопровозглашенной "ДНР" запретили вывозить из детского дома "Антошка" детей, в том числе малышей с особенными потребностями.

Об этом на своей странице Facebook пишет руководитель программы "Сиротству – нет!" благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Дарья Касьянова, сообщает "ОстроВ".

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"Представители ДНР запретили вывоз детей из Краматорского дома ребенка "Антошка". В учреждении около 60 детей до 4 лет, большинство детей с особенными потребностями", - сообщила она.