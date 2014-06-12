В Крыму ВИЧ-позитивные заключенные остались без лечения - Всеукраинская сеть ЛЖВ

В Крыму ВИЧ-позитивные заключенные и осужденные остались без жизненно важного лечения. Об этом УНИАН сообщили во Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

В сообщении отмечается, что “по информации Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, запас препаратов антиретровирусной терапии для ВИЧ-позитивных заключенных на балансе управления закончился 10 июня”.

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В сообщении отмечается, что препарат «Тенвир», который входит в схему лечения для 32 ВИЧ-позитивных заключенных, не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 2014 года, утвержденный правительством Российской Федерации, и соответственно не может закупаться за счет средств федерального бюджета. “Эта ситуация может привести к прерыванию антиретровирусной терапии и приведет к катастрофическим последствиям для жизни и здоровья ВИЧ-позитивных заключенных, которые отбывают наказание в Крыму”- отмечают в организации. При этом отмечается, что в учреждениях Управления ФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю содержатся 83 ВИЧ-позитивных заключенных и осужденных, которые получают антиретровирусную терапию.

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«ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» обращается к правительствам Украины и РФ с требованием найти метод урегулирования ситуации, которая ставит под угрозу жизнь людей. Сеть заявляет о недопустимости прерывания лечения, что является прямым нарушением прав граждан на жизнь и здоровье», - заявил председатель Координационного совета Сети Владимир Жовтяк.

Напомним, Россия в марте с.г. аннексировала украинский Крым.