Зону свободной торговли между Украиной и ЕС можно создать до конца года

„Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом может быть создана до конца 2008 года”, - заявил вице-президент Европейской комиссии Франко ФРАТТИНИ после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство Украины обладает политической волей провести переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС в сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которой завершится в этом году. До сегодняшнего дня стороны провели 6 раундов переговоров. Зона свободной торговли должна стать одним из ключевых положений нового соглашения, однако официальные переговоры относительно ее создания могут начаться лишь после присоединения Украины к ВТО, хотя неофициальные консультации уже ведутся.