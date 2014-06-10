На Донбассе неизвестные взорвали мост

В связи со взрывом неизвестными лицами моста на км 3+773 автомобильной дороги общего пользования местного значения С051139 От /М-04/-/Н-15/ (1,5 км до п. Галицыновка, Марьинского района) Службой автодорог в Донецкой области принято решение о закрытии движения для всех видов транспорта на участке автодороги от км 0+000 до км 5+000 (от п.Карловка до п. Галицыновка) с 15:00 10 июня 2014 г.