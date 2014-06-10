В Славянске от ранений погибли двое детей

"Мы подтверждаем, что погибло двое детей: мальчик и девочка 12 и 6 лет. По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате осколочных ранений", - сообщил он в эфире телеканала 112.ua.

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По его словам, данную информацию ему предоставили в департаменте здравоохранения ОГА. При этом Илья Суздалев добавил, что пока неизвестно, в какое время и при каких обстоятельствах произошла трагедия. "Пока никаких подробностей нет. Это вся информация, которую смогли подтвердить в департаменте здравоохранения", - сказал он.