В Славянске от ранений погибли двое детей
13:06, 10 июня 2014Общество
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В Славянске в результате обстрела погибли 2 ребенка, сообщил начальник пресс-службы Донецкой областной госадминистрации (ОГА) Илья Суздалев.
Стало известно о гибели еще двоих детей в зоне АТО / фото @Sloviansk
"Мы подтверждаем, что погибло двое детей: мальчик и девочка 12 и 6 лет. По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате осколочных ранений", - сообщил он в эфире телеканала 112.ua.
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По его словам, данную информацию ему предоставили в департаменте здравоохранения ОГА. При этом Илья Суздалев добавил, что пока неизвестно, в какое время и при каких обстоятельствах произошла трагедия. "Пока никаких подробностей нет. Это вся информация, которую смогли подтвердить в департаменте здравоохранения", - сказал он.
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