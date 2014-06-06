Над Краматорском с вертолета стали разбрасывать инструкции для мирного населения

Как сообщают Новости Донбасса, листы с инструкцией для мирных жителей разбрасывались сегодня, однако по чьей инициативе это делалось пока неизвестно.

В инструкции шестью пунктами расписано чего не стоит делать, чтобы не подвергать опасности себя и близких. Кроме того, внизу листовки указаны номера телефонов горячих линий СБУ и МВД.