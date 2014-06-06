Над Краматорском с вертолета стали разбрасывать инструкции для мирного населения
17:51, 06 июня 2014Общество
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В Краматорске Донецкой области с вертолета над городом разбросали листы с инструкцией по выживанию в местах, где действуют вооруженные террористы.
Инструкция по выживанию для жителей города / фото http://novosti.dn.ua
Как сообщают Новости Донбасса, листы с инструкцией для мирных жителей разбрасывались сегодня, однако по чьей инициативе это делалось пока неизвестно.
В инструкции шестью пунктами расписано чего не стоит делать, чтобы не подвергать опасности себя и близких. Кроме того, внизу листовки указаны номера телефонов горячих линий СБУ и МВД.
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