В аэропорту “Борисполь” усилят меры безопасности на период приема делегаций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

“Для приема гостей из стран Америки, Европы и Азии службами аэропорта совместно со смежными организациями отработаны вопросы функционирования инфраструктуры аэропорта в условиях высокой интенсивности полетов, проведена работа по созданию комфортных условий пребывания гостей на территории предприятия и по маршруту следования делегаций”, - отметили в пресс-службе.

В рамках проведения инаугурации аэропорт «Борисполь» планирует принять рейсы с официальными делегациями из США, Канады, Швейцарии, Бельгии, Швеции, Германии, Австрии, Франции, Чехии, Польши, Литвы, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Румынии, Молдовы, Японии.

“На период приема высокопоставленных гостей повышены меры безопасности как на рабочей площади перронов, так и в открытых зонах - терминальных комплексах, привокзальных площадях, подъездных путях к аэропорту”, - сообщили в пресс-службе, отметив, что обе взлетно-посадочные полосы «Борисполя» в настоящее время находятся в эксплуатационном состоянии, обеспечивающем бесперебойное обслуживание заявленных взлетно-посадочных операций в условиях повышенной интенсивности полетов.

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Обслуживание пассажиров регулярных и чартерных рейсов, которые прибывают и отправляются из главного столичного аэропорта, будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с суточным планом полетов.

Как известно, инаугурация избранного на пост президента Украины Петра Порошенко, состоится 7 июня.