Псевдоминер с Волыни получит шесть лет лишения свободы

Как передает корреспондент УНИАН, неизвестный 1 июня около 20:00 сообщил в скорую помощь, что в подвале больницы Луцка взрывчатка.

Неизвестный не сообщил, что в подвале какой именно больнице находится опасное устройство. Поэтому из Волынской областной больницы, Луцкой городской клинической больницы, Волынской областной детской больницы, роддома города эвакуировали пациентов и медперсонал. Обыскав помещения, эксперты не нашли взрывного устройства.Читайте такжеВ Киеве аноним «заминировал» здания Верховного Суда, ГПУ и Минюста - милиция

2 июня в пресс-службе волынской милиции сообщили, что звонок о заминировании сделал 22-летний житель Ковельского района Волынской области. В объяснениях он отмечал, что был пьян.

По данному факту милиция начала уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.