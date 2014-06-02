Во Львове 40-тысячный стадион подпевал Вакарчуку под дождем

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Несмотря на постоянный дождь на стадионе "Арена Львов" послушать любимых музыкантов собрались почти 40 тысяч человек. Они подпевали каждую песню, а на лирических и печальных включали телефонные фонарики. Кроме того, композицию "На лінії вогню" лидер группы Святослав Вакарчук посвятил всем современным героям, которые отдали свою жизнь за Украину.

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"Нас ждет большое и светлое будущее, все великие нации проходили через такого типа испытания, через которые проходит Украина сейчас. Ради того, чтобы больше никогда не повторялось такое, мы должны быть вместе, объединяться и идти вперед. Рано или поздно, правда восторжествует и, мне кажется, с этими светлыми людьми, которые собрались на стадионе, за ними правда", - сказал со сцены лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.