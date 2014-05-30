В Днепропетровске свыше 5 тысяч выпускников запустили в небо желто-голубые воздушные шарики

Сегодня свыше 5 тысяч выпускников днепропетровских школ вместе спели гимн Украины под Государственным флагом из воздушных шаров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшний праздник последнего звонка начался на площади перед Днепропетровской облгосадминистрацией.

В этом году праздник решили сделать особенно патриотическим. Выпускники одиннадцатых классов держали в руках воздушные шары синего и желтого цвета, которые складывались в Государственный флаг Украины.

Выпускников поздравили с праздником последнего звонка председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод и заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

Участники парада выпускников под звуки духового оркестра направились по центральным улицам города к площади имени Героев Майдана. Таким образом, флаг Украины из воздушных шаров, которые несли над головой выпускники, достиг более 400 метров.

На площади Героев Майдана выпускники отпустили в небо национальные воздушные шары как символ веры в Украину, мира на нашей земле и веры в счастливое будущее.

Также сегодня на площади Героев Майдана выпускников ожидает праздничный концерт, здесь уже установлена большая сцена.

Хед-лайнерами концерта объявлены группа “Хардкисс”. Также выпускники вечером увидят 3Д-шоу от Иоахима Гарро.