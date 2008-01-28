В паспортном столе в Броварах произошла перестрелка: есть жертвы

Несколько минут назад в Броварах Киевской области в кабинет начальника городского паспортного стола ворвались трое лиц кавказской национальности. Между должностными лицами, присутствовавшими в помещении, и "визитерами" возник конфликт, который перерос в драку.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ достоверные источники, на место происшествия был вызван патруль милиции. В результате первыми на место прибыли сотрудники ГАИ, находившиеся неподалеку от паспортного стола.

Во время конфликта лица кавказской национальности отобрали у сотрудника ГАИ пистолет, и началась перестрелка. Один злоумышленник застрелен, второй скрылся, а третий задержан. Сотрудники милиции не пострадали.