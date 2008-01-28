Новым генпродюсером 5 канала станет Ткаченко?

Александр Ткаченко в ближайшее время займет должность генерального продюсера 5 канала. Об этом « Телекритике » стало известно из собственных источников. Также известно, что в ближайшее время на канале запланированы другие кадровые изменения. В частности, по информации «ТК», Ларисе Губиной предложили вести программу «Час» (сейчас ее ведущими являются Егор Соболев и Святослав Цеголко).

Напомним, эта должность стала вакантной после избрания Юрия Стеця народным депутатом Украины.

Сейчас Александр Ткаченко является совладельцем и председателем правления ЗАО «Одесская киностудия», акционером компании «Новая студия». Сам Ткаченко пока от комментариев отказался.

Генеральный директор 5 канала Иван Адамчук не смог подтвердить факт назначения Александра Ткаченко, сказав, что, как ему известно, переговоры еще продолжаются.