Новым генпродюсером 5 канала станет Ткаченко?
12:53, 28 января 2008Общество
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Запланированы другие кадровые изменения
|Александр Ткаченко
Напомним, эта должность стала вакантной после избрания Юрия Стеця народным депутатом Украины.
Сейчас Александр Ткаченко является совладельцем и председателем правления ЗАО «Одесская киностудия», акционером компании «Новая студия». Сам Ткаченко пока от комментариев отказался.
Генеральный директор 5 канала Иван Адамчук не смог подтвердить факт назначения Александра Ткаченко, сказав, что, как ему известно, переговоры еще продолжаются.
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