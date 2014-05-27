В Одесской области школьник облил керосином и поджог 12-летнего товарища

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17.30 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Дунайская произошло возгорание одежды на ребенке.

«Началось все с того, что дети решили прогулять школу. Во время прогулки товарищи поссорились, и один из них облил второго керосином и бросил зажженную спичку. Вследствие возгорания 12-летний школьник получил ожоги туловища, верхних конечностей 2-й степени, 20% поверхности тела. Пострадавший каретой скорой помощи доставлен в хирургическое отделение Килийского центральной районной больницы, а в 22.30 доставлен в ожоговый центр Одессы. Состояние здоровья тяжелое», - сообщили в отделе.