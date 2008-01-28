На международных биржах резко упало евро

Рынок акций в Японии открылся сегодня значительным падением индекса Nikkei, которое пришло на смену трехдневному росту. Инвесторы начали распродавать акции крупнейших японских экспортеров, опасаясь снижения их прибылей на фоне экономического спада в США.

Лидерами снижения в первые часы торгов оказались производитель цифровой фото- и видеотехники Canon Inc. (-2,7%) и ведущий производитель электроники Sony Corp. (2,2%), автопромышленная корпорация Toyota Motor (-2,9%) и ее конкурент Honda (-3,1%). Все эти компании значительную долю своей продукции сбывают на рынках Северной Америки.

Завершились фондовые торги в Японии 28 января 2008г. падением основного индекса Nikkei на 3,97%. Напомним, Токийская фондовая биржа вторая в мире по размерам операций после Нью-йоркской.

Фондовые торги в Китае завершились сегодня падением основного индекса на 7,2%. Такие же тенденции имели место в понедельник на фондовых рынках других стран Азии.

Паника передалась азиатским государствам после событий на торговых площадках США в пятницу, 25 января. Индекс «голубых фишек» Dow, который при открытии сессии в пятницу вырос более чем на 100 пунктов, по итогам дня опустился на 171,44 или на 1,38%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 упал по итогам торгов на 1,59%. Индекс Nasdaq Composite снизился к закрытию на 1,47%.

Изменилась и поведение двух ведущих мировых валют. На международных биржах произошло значительное укрепление доллара США к евро. Сейчас соотношение между европейской и американской валютами составляет 1 евро : 1,4684 долл., тогда как один рабочий день назад за 1 евро платили 1,4756 долл. Следовательно, по сравнению с 25 января евро ослабело по отношению к доллару на 0,5%. И сейчас курс доллара продолжает расти.

На прошлой неделе наблюдалось нечто подобное. Фондовые биржи азиатских стран отреагировали крупным падением котировок после неблагоприятных статистических известий из США. Затем по эстафете паника передалась России («черный вторник») и Европе. Лишь в последние дни прошлой недели ситуация несколько нормализовалась, и фондовые индексы на биржах Азии, Европы и США частично возместили потери начала недели. Также в начале прошлой недели происходило существенное укрепление доллара – с последующим откатом.

Таким образом, сегодня, по-видимому, началась новая волна кризиса. Скорее всего, падение индексов произойдет в понедельник также на биржах России. Так, на ММВБ в первую минуту сегодняшних торгов индекс показал снижение 3,47%. В лидерах падения оказались бумаги ЛУКОЙЛа (-4,84%), РАО «ЕЭС России» (-4,73%), ГМК «Норильский никель» (-4,21%), «Сургутнефтегаза» (-4,04%). Акции Газпрома продемонстрировали снижение 3,58%. На 10:38 московского времени индекс ММВБ рухнул на 3,77%.

Вполне вероятно, что аналогичные процессы будут происходить в понедельник и на фондовых биржах государств Европы.

Юрий Глухов для УНИАН