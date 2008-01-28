Украинцы сразу почувствуют результаты вступления в ВТО?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует прирост ВВП благодаря вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», записанном во время его пребывания в Швейцарии.

Глава государства убежден, что 5 февраля будут завершены 15-летние переговоры со ВТО о вступлении и будет поставлена точка в этом вопросе.

По его словам, вступление во ВТО «сразу открывает новый формат экономических отношений Украины с ЕС».

«Как оценивают эксперты, только факт вступления Украины во ВТО обеспечивает приблизительно 1,5-1,7% прироста внутреннего валового продукта. Если мы говорим о позициях - там 800 миллиардов гривен ВВП, это 8-10 млрд. прироста только за счет того шага, который мы на днях формально сделаем”, - отметил В.ЮЩЕНКО.