Ющенко вытянул из портфеля несколько нефтяных проектов

Азербайджан построит в Украине современный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «1+1», записанном во время его пребывания в Швейцарии.

Президент рассказал, что 24 января встречался с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ, где и обсуждался этот вопрос.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что в настоящее время уже реализуются проект перевода в «аверсный» режим работы нефтепровода «Одеса-Броды-Плотцк» в объеме 3-4 млн. тонн нефти на год. Президент отметил, что 24 января был официально объявлен тендер относительно технико-экономического обоснования достройки этого нефтепровода до Плотцка.

Также Глава государства сообщил, что в настоящее время рассматривается вариант поставок бакинской качественной светлой нефти до Парлуп (Чехия) через нефтепровод «Дружба». «Другими словами, те проекты, которые у нас были в портфеле многие годы, нуждались и в инвестициях, и новых партнерах – сегодня на политическом, и на корпоративном уровнях завершены – начинают действовать», - объяснил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Талят Мусеиб-оглы АЛИЕВ во время встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ заявил, что Азербайджан имеет возможность загрузить мощности нефтепровода "Одесса-Броды" в "аверсном" режиме и обеспечить снабжение до 5 млн. тонн нефти на год для переработки на ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.).

22 января министр топлива и энергетики Украины поручил ОАО «Укртранснефть» срочно проанализировать предложения ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпаття" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) относительно заключения договоров по транспортировке нефти в "аверсном" режиме с использованием нефтепровода "Одесса-Броды".

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект « Одесса-Броды » был задумано с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершены в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км., диаметр трубы - 1020 мм Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн на год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти к Европе. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года позволило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсивном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсивном направлении, что предусматривает транспортировка российской нефти из города Броды в Одессу и дальше - танкерами через черноморские проливы.

За время работы реверсивного маршрута, состоянием на 31 декабря 2007 года, прокачаны 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.

НПК "Галичина" имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти на год, а "Нефтехимик Прикарпаття" - 2,6 млн. тонн на год.