В Николаеве продавщица прогнала из магазина вооруженного грабителя

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью управления МВД Украины в Николаевской области.

Согласно сообщению, 22 мая продавщица находилась на своем рабочем месте, когда в магазин зашел молодой человек. Подойдя к прилавку, он неожиданно достал из-за спины пистолет и, направив в сторону продавщицы, потребовал отдать ему выручку.

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В магазине отсутствует кнопка экстренного вызова милиции, поэтому женщине ничего не оставалось, как рассчитывать только на себя. 53-летняя продавщица уверенным голосом сказала, что не отдаст деньги. Когда грабитель выстрелил вверх и снова потребовал деньги, продавец так громко начала кричать на него, что тот, спрятав пистолет, убежал из магазина.

О том, что произошло, женщина сразу сообщила в милицию.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой).