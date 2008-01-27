Тимошенко подтверждает разрешение не выполнять ”преступные” решения судов

Разрешение не выполнять незаконные решения суда, данные налоговым органам и таможне на последнем заседании Кабинета министров Украины, соответствуют Конституции и законам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«Сразу, как только такие решения появляются, мы даем команду налоговикам и таможенникам обжаловать их в судах, а пока проходят 10 дней до принятия решения об обжаловании, и пока не будет вынесено решение, согласно Конституции, преступных решений и преступных команд не выполнять, а действовать так, как написано в законах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя тот факт, что в некоторых случаях сотрудники налоговой службы и таможни являются составляющими коррупционных схем, премьер-министр заявила, что правительство сейчас собирает информацию о незаконных решениях судов и в правительстве знают фамилии таможенников и налоговиков, которые ими пользуются, и фамилии судьей, принимающих такие решения. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все они будут отвечать по закону в самой жесткой форме.

Как сообщал УНИАН, 23 января Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет не выполнять заведомо неправомерные решения судов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила в интервью журналистам, что на сегодняшний день решениями определенных судов «просто крышуется все незаконное движение товаров и услуг». «Поэтому мы сегодня, чтобы защитить наши таможенные, налоговые администрации и другие органы, которые обязаны брать налоги, приняли специальное постановление, которое дает свободу и право на базе Конституции Украины не выполнять заведомо преступные решения судов», - сказала руководитель правительства.