Военный врач-женщина впервые возглавила медгруппу, которая будет оказывать помощь украинским солдатам

Несколько медицинских групп, в состав которых вошли хирурги, анестезиологи, терапевты и средний медицинский персонал, сменят, кто уже в течение месяца в военно-полевых условиях предоставляет первую медицинскую помощь военнослужащим, сообщает пресс-служба Минобороны.

Состав группы отличается от предыдущих тем, что в этот раз присутствующие больше начальников хирургических и терапевтических клиник, отделений. Впервые возглавила одну из медгруп военный врач-женщина.

"У каждого из нас есть большой опыт оказания медицинской помощи в полевых условиях. Поэтому каждый считает своим долгом быть там, где он больше всего нужен, где его профессиональные действия спасут жизни, сохранят здоровье", - отметила начальник офтальмологического отделения ВМКЦ Центрального региона.