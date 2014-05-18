На Одесчине открыли памятник Небесной сотне

Как передает корреспондент УНИАН, для того, чтобы принять участие в открытии памятника, из Одессы (от памятника Дюку, Приморский бульвар) в Коминтерновское отправилась колонна Автомайдана. По пути следования к ней присоединялись другие автолюбители – на открытие монумента прибыли порядка 30 машин с флагами Украины, всего собралось более 600 человек. Памятник представляет собой стелу из черного мрамора, с изображением ступеней вверх и лучом света. Завершается изваяние ангелом. На памятнике надпись: «Памяти Небесной сотни». Активисты рядом с памятником сложили инсталляцию из автомобильных шин и кирпичей, а также написали: «Воля или смерть», «Слава Украине!» и т. д.

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Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы «Евроймайдан-Одесса» Алена Балаба, в райцентр для участия в церемонии прибыли также несколько участников столичного Майдана, в том числе одесситы и киевляне. По словам Балабы, средства на памятник собрали меценаты.