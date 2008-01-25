Замглавы Нафтогаза называет информацию о чартере Итеры враньем

Исполняющий обязанности заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО назвал враньем опубликованную сегодня в СМИ информацию об использовании частного самолета, принадлежащего газовой компании "Итера", для перелета украинской делегации во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ из Москвы в Киев 17 января после проведения переговоров с руководством ОАО "Газпром".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ДИДЕНКО сказал сегодня журналистам в Киеве, после проведения переговоров по газовым вопросам между ОАО "Газпром", НАК "Нафтогаз Украины", ЗАО "УкрГаз-Энерго" и "РосУкрЭнерго".

"Это провокация… это вранье…", – сказал И.ДИДЕНКО.

При этом он не сообщил других подробностей.

Напомним, что сегодня интернет-издание "Украинская правда" опубликовало информацию о том, что 17 января после проведения переговоров с руководством ОАО "Газпром" украинская делегация во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ отправилась в Киев на чартерном рейсе частного самолета Embraer - 135BJ Legacy с бортовым номером P4-IVM, принадлежащего газовой компании "Итера", и в сопровождении собственника "Итеры" Игоря МАКАРОВА. Издание опубликовало фотокопии документов подтверждающих прибытие в Киев делегации "Нафтогаза Украины" и И.МАКАРОВА на одном самолете.

Справка УНИАН. Международная группа компаний "Итера" (Россия) до 2003 года была оператором транспортировки туркменского природного газа от границы Туркменистана с Узбекистаном до границы России с Украиной и продавала газ на границе России и Украины украинским посредникам. Крупнейшими газотрейдерами в Украине в 1996-1998 годах, наряду с корпорацией Единые энергетические системы (ЕЭСУ) и «Итерой», были корпорации «Интергаз» и ИСД.

Сегодня оператором по транспортировке среднеазиатского газа в Украину выступает компания "РосУкрЭнерго".