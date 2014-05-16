Учредительный съезд Политической партии «Всеукраинское объединение «Новая Украина»

17 мая 2014 года состоится учредительный съезд Политической партии «Всеукраинское объединение «Новая Украина». Пресс-конференция - в 12.00 часов с участием кандидата на пост Президента Украины в.Коновалюка. Адрес: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский», Зал чемпионов. Аккредитация обязательна - 066 360 30 71, (044) 253-23-44

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