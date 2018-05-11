Дмитрий Стус: Хочу обеспечить своим детям надлежащие условия существования, чего никогда не обеспечивал мне мой отец
Мы не можем говорить, что все россияне должны восприниматься так, как Путин... Считаю присвоение Героя Василию Стусу нецелесообразным... Интервью
Сын Василия Стуса, писатель, автор автобиографичной книжки «Василий Стус - жизнь как творчество», главный редактор журнала «Киевская Русь», член Ассоциации украинских писателей, журналист, литературовед, Дмитрий Стус ответил на вопросы УНИАН.
Дмитрий Васильевич, Вы написали биографию своего отца «Василий Стус - жизнь как творчество», а затем признались, что писали с неохотой, грубо говоря, не хотели писать вообще. Почему?
Знаете, все меняется, и на разных этапах были разные причины. На этапе, когда писал, не очень представлял, о каких вещах в современных реалиях - психологических, общественных, политических, - стоит и можно говорить так, чтобы быть услышанным. В нашем обществе все всех любят судить, и поэтому нужно для каждого человека, у которого здесь остались дети, родные, найти их правду и мотивацию.
Мне это тогда казалось сложным. Что-то мне удалось решить, что-то нет, но главное - это все-таки было формирование личности.
По моему мнению, задачи, которые я перед собой ставил, в значительной мере удалось выполнить.
Можно назвать биографию удачной, ведь лучше, что увидела свет, чем не вышла бы вообще.
Слышала, что драмтеатр Леси Украинки повезет спектакль о Вашем отце в Москву. А как сейчас Василий Стус воспринимается россиянами?
Россияне воспринимают всё по-разному…
Я думаю, если спросить, как воспринимают украинцы Россию, - мы вынуждены будем сказать, что очень по-разному. Так же мы не можем стричь всех россиян под одну гребенку и говорить, что все должны восприниматься так, как Путин, Газпром или еще кто-то.
Я вот уже два года езжу на семинары главных редакторов в Москву - там собираются редакторы из России и других стран СНГ, - и вижу, что интерес к Украине огромен. Людей интересует, каким образом мы превратились, возможно, не в самую благополучную и обеспеченную страну, но, бесспорно, в страну, где простор человеческой свободы широчайший.
Просто Украина, мягко говоря, мало что сообщает о себе, кроме конфликтов в политике, каких-то заявлений, которые потом не выполняются.
Но интерес к Украине есть, соответственно, есть интерес к Василию Стусу. В силу разных причин имя моего отца достаточно известно и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Москве. Оно является знаковым для российского “Мемориала”, однако нельзя говорить, что оно - знаковое для российских писателей, потому что Василий Стус не переводился или мало переводился, массовых тиражей его книг там не бывает.
У нас практически нет переводчиков с украинского на другие языки, в том числе и на русский.
Сегодня в Москве есть лишь несколько переводчиков, которые могут качественно перевести, но если они берутся за работу, то сразу же появляется вопрос - кто им платит, чьи интересы они защищают.
Если государство хочет, чтобы о нем было известно как можно больше, то культура - это и есть то универсальное средство... Пока еще отношение к нам - это женщины, которых вывозят, заробитчане...
Да, многие люди, та же Оксана Забужко, некоторые актеры, спортсмены, на своем уровне что-то пытаются сделать для престижа Украины, но это капля в море, которая мало на что влияет.
Мне кажется, что каждый из нас на своем уровне что-то делает, несет какую-то информацию каким-то узким кругам. Думаю, таких людей в действительности сотни, но мы не можем заменить собой системную работу государства.
Отсутствие этой системы - это то, о чем много говорится в разных формулировках - более-менее корректных.
Как Вы думаете, что сказал бы Ваш отец о современной Украине?
Знаете, я не могу залезть в его голову... Но я думаю, что мы подошли к тому этапу, когда нужно разделять несколько важных вещей.
И первая вещь - 25 января у нас будет пресс-конференция в УНИАН на эту тему - почему перенесли юбилейный вечер Василия Стуса на конец года. Как раз вчера мы нашли общий язык по этой теме с министром культуры, потому что на данный момент проведение этого вечера невозможно по ряду причин.
Здесь мы должны вернуться к истории тех людей, которых называют диссидентами.
Сейчас есть такое ложное, с моей точки зрения, клише: якобы все диссиденты - это борцы за государственную независимость Украины. В действительности, когда мы говорим о 60-70 годах, то такую цель перед собой ставил, скажем, Левко Лукъяненко, Зеновий Краковский, возможно, Вячеслав Чорновил. Если говорить о Василии Стусе, Иване Свитлычном и вообще о большей части диссидентов, то они поднимали вопрос сохранения и развития украинской культуры.
И эта проблема значительно глобальнее... И вот сегодня, когда государственная независимость есть, то культура по многим параметрам, если говорить о музыкальных школах, библиотеках, книгах, - оказалась, как это не обидно, в худшей ситуации, чем при советской власти.
Поэтому, когда мы разговаривали с министром культуры, я поставил вопрос о невозможности проведения юбилейного вечера, о противоречии духа этого вечера в стране, где нет его книг и их нельзя купить в книжных магазинах. В стране, где актуальные те же проблемы, которые он затрагивал. В наших селах, райцентрах нет книжных магазинов. Люди не могут купить книгу Стуса, они достают журналы 90-х годов и по них изучают его творчество.
Я сказал министру: давайте сначала системно посмотрим на проблему, издадим хотя бы какие-то книги и в конце года проведем вечер, на котором подведем итоги, - что сделано, что не сделано.
Мне показалось, что нынешний министр культуры такую постановку вопроса воспринимает и может что-то сделать.
Сегодня нужно говорить не только о Стусе, но и об украинской классике. Даже юбилей Ивана Франко показал, что у нас не могут адекватно его издать - празднуя тот юбилей на государственном уровне и произнося высокие речи.
Значит, с приходом нового министра культуры Василия Вовкуна можно надеяться на какие-то сдвиги в украинской культуре?
Видите ли, говорить о сдвиге в украинской культуре - это, очевидно, очень смело и очень неправильно. У меня создалось впечатление, что нынешний министр культуры - один из первых, кто готов говорить не об одноразовых культурных акциях. Потому что государство не должно поводить одноразовые культурные акции... Это я могу поехать в какое-то село и провести какую-то акцию.
Он понимает, что государство должно создавать культурные механизмы. А не только использовать, освоить средства и поставить галочку...
Стус - это только один из примеров. А еще есть кино, театры, искусство. Когда я говорю о культуре, то меня больше интересуют библиотеки, музыкальные школы и именно уровень районов и сел, где люди оторваны от доступа к культурному достоянию.
В советское время именно в райцентрах больше всего продавалось украинской литературы. Советская классика продавалась в крупных городах - Харькове, Киеве, Донецке, а украинская - именно в райцентрах. А сегодня наоборот - 80-90 процентов украинской литературы продается в Киеве. При этом нарушают гражданские права на доступ к своей культуре.
Когда Вашему отцу хотели присвоить звание Героя Украины посмертно, Вы были против. Почему?
Это все укладывается в то, что я вам сказал. Я думаю, что государственные награды нужно давать живым людям. Если хотят увековечить память умершего человека то можно сделать музей, можно сделать его произведения более доступными, чтобы сохранить о нем память.
Я очень боюсь государственных наград, потому что психология наших чиновников такая - дали героя - выразили свое уважение... Но это не решает главных проблем, это лишь красивый жест, за которым ничего нет.
Поэтому я считал и считаю присвоение Героя Василию Стусу бессмысленым. Это моя такая позиция как гражданина, который живет в этом государстве, тем более что он мой отец и я достаточно много сделал для того, чтобы он в этой стране был известным.
Знаю, что Вы принадлежите к Ассоциации украинских писателей. А почему Вы не вступали в Национальный союз писателей Украины?
(Смеется. - Авт.). Знаете, это вопрос, как говорят, не в бровь, а в глаз... Дело в том, что Национальный союз в советское время давал что-то писателям - какие-то возможности, привилегии. Я не видел мотивации для себя становиться членом, чтобы только заполучить удостоверение.
Вместо этого мои друзья, с которыми у меня хорошие, дружеские отношения создали ассоциацию и сказали: «Дмитрий, хотим тебя пригласить, потому что нам нужны нормальные люди». Я согласился, сказал: «Хорошо, мне в вашей компании нравится».
Я не испытывал необходимости становиться членом союза, приходить на их собеседования, говорить о чем-то.
А что Вы можете вообще сказать о деятельности союза? Я слышала много высказываний относительно него, и говорят, что его нужно реформировать.
Знаете, лет 7-8 тому назад хотели реформировать сеть украинского книгорапространения: склады, магазины, - говорили, что хотят закрыть советскую. А вместо этого ничего не создали…
Да, я тоже думаю, что Союз писателей не выполняет свои основные задачи, потому что он должен защищать авторские права, издавать журналы. Какие-то книги члены Союза издают, но очень мизерными тиражами, и их никто не видит. То есть деловыми вопросами союз не занимается.
Союз - это часть бюрократического механизма, ориентирущийся в первую очередь на публичные заявления и на освоение средств из госбюджета.
Я считаю, что нужно выделять средства на таких уже популярных писателей, как Оксана Забужко, Мария Матиос, которых тоже не везде можно купить.
Есть еще одна составляющая часть - поддержка украинской классики. Это не прямая поддержка всей другой украинской литературы. Потому что если люди привыкли читать то, на чем они вырастали, то современные писатели попадают в какой-то контекст, который, кстати, пока еще они сами себе создают.
Тот же союз должен был бы заботиться о литературных журналах... Не какие-то альманахи и полусамиздаты, а должны существовать государственные журналы - такие, как, например, «Киевская Русь». Это должно быть то место, в котором могут вместе быть Олийнык, Забужко и молодые авторы. А они пока еще из-за нехватки государственной программы и механизмов известны только в пределах широких тусовок. И чтобы вырваться из этой тусовки, человек должен сам придумать себе миф, пойти на скандал, попасть на страницы каких-то бульварных изданий, чтобы о нем услышали, и после этого в магазине подошли и взяли в руки книжку. Конечно, если она там будет. Вы же не пойдете в книжный магазин какого-то там Макогоненко искать, правда?
А у нас даже нет магазинов, в которые можно прийти и посмотреть... То есть мы отстали в плане наших культурных механизмов от той же России на несколько пропастей. И в этом наша огромная провинциальность, которую мы сегодня имеем.
В Вашем близком окружении, то есть Ваши друзья, говорят, что Вы пошли совем другим путем, чем Ваш отец. Вы решили быть более хитрым, и вообще Вы - меркантильный человек. У Вас неизвестно откуда появляются и всегда есть много денег, и даже недавно под Киевом Вы купили дом.
Честно говоря, у меня под Киевом дома нет, есть только пол развалившегося дома напротив кладбища. Я такой и искал, когда покупал, чтобы подешевле было.
Каждый человек, который чего-то хочет достичь в жизни, должен идти своими стопами... Путем Василия Стуса пройти а) не каждый может, б) я думаю, что в обществе, которое будет состоять из одних Стусов, жить будет невозможно и некомфортно. Это максимальные требования к себе и к другим. Большинство людей не смогут отвечать этим требованиям даже в течение одного дня.
Я выбирал для себя свой путь - путь популяризации Василия Стуса. Возможно, кому-то кажется, что это приносило какие-то дивиденды?! Но я многим занимался, чтобы заработать себе на жизнь.
У меня нет машины... Я считаю, чем бы я не занимался, я должен был обеспечить своим детям надлежащие условия существования, чего никогда не обеспечивал мне мой отец.
Я честно говорю, не очень представляю, что я еще могу сказать...
Беседовала Оксана Климончук