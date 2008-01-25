В Украине - повышенный спрос на американскую валюту

В четверг на фондовой торговой площадке Украины, наконец-то, произошло улучшение. Индекс ПФТС немного наверстал упущенное в последние дни и вырос на 3,3%.

Такое поведение на украинском фондовом рынке объясняется аналогичными тенденциями на мировых биржах. В среду впервые после затяжного падения поднялись индексы на американских рынках – в среднем, на 2,5%. Также не очень сильно – до 3% - выросли в четверг азиатские индексы.

Гораздо сильнее повысились котировки в России – индексы ММВБ и РТС поднялись на 5,15-5,8%. Также значительный рост наблюдался в Европе. Британский FTSE прибавил 4,75%, французский CAC - 6,01%, немецкий DAX - 5,93%.

Такие благоприятные перемены, как считают многие эксперты, могут оказаться лишь временными. И никто не исключает обратных процессов в самое ближайшее будущее.

Однако новости с украинского межбанковского рынка в четверг были по-прежнему неутешительными. Уже третий день подряд Национальному банку пришлось осуществлять интервенцию из валютного резерва для удовлетворения повышенного спроса на американскую валюту.

Юрий Глухов для УНИАН