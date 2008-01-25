Кабмин подчинил Государственное ипотечное учреждение Минфину

Кабинет министров Украины передал Государственное ипотечное учреждение из сферы управления Государственного агентства по инвестициям и инновациям в сферу управления Министерства финансов.

Об этом говорится в постановлении №23 от 23 января т.г., размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин увеличил уставный капитал ГИУ на 100 млн. грн. – до 200 млн. грн.

Кандидатура на должность главы правления ГИУ согласовывается Кабинетом министров.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение создано во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 8 октября 2004 г. №1330. Учредителем ГИУ является государство в лице Кабинета министров.

Уставный капитал ГИУ - 200 млн. грн.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование первичных ипотечных кредиторов путем приобретения права требования по ипотечным кредитам, выданным согласно Стандартам предоставления, рефинансирования и обслуживания ипотечных жилищных кредитов ГИУ.