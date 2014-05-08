Безлюдные пляжи Крыма: на отдых почти никто не приехал (фото)

На сайте Коктебеля можно посмотреть трансляцию с веб-камеры, расположенной на одном из городских пляжей. Кроме редких прохожих, гуляющих по набережной, на пляже никого нет.

Подобная ситуация на других курортах полуострова. Пляжи Алушты, Партенита, Керчи не просто пусты, но безлюдны, хотя обычно на майские праздники в Крым прибывают первые многотысячные "волны" отдыхающих.

На горизонте нет кораблей.

Среди причин отсутствия туристов - закрытый для перелетов аэропорт Крыма, перекрытые транспортные сообщения с материковой Украиной, откуда в Крым приезжали большинство отдыхающих.

Вероятнее всего, курортный сезон в Крыму в этом году будет сорван из-за оккупации полуострова Россией. При этом, туризм является главным источником доходов крымчан.