В Донецке вооруженные похитили из автосалона 17 автомобилей

14:50, 03 мая 2014
Общество
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В Донецке неизвестные мужчины в камуфляжной форме и масках зашли на территорию одного из автосалонов и похитили 17 автомобилей.

З автосалону викрали нові автомобілі / freelance.ru

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, угрожая оружием сотрудникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в них в неизвестном направлении.

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По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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