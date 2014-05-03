В Донецке вооруженные похитили из автосалона 17 автомобилей

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, угрожая оружием сотрудникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в них в неизвестном направлении.

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По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.