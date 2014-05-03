В Донецке вооруженные похитили из автосалона 17 автомобилей
14:50, 03 мая 2014Общество
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В Донецке неизвестные мужчины в камуфляжной форме и масках зашли на территорию одного из автосалонов и похитили 17 автомобилей.
Из автосалона похитили новые автомобили / freelance.ru
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, угрожая оружием сотрудникам автосалона, они завладели 17 автомобилями и поехали в них в неизвестном направлении.
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По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
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