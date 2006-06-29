В ближайшие дни погода изменится

Завтра на территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, без осадков будет лишь в Крыму и Приазовье.

Температура ночью в западных областях составит 11-16°, на остальной территории 17-22°; днем 23-28°, в южной и восточной части 27-32°, в Крыму и Приазовье до 35°.

1-2 июля в западных областях облачная погода с прояснениями, дожди, местами грозы, град, днем 2 июля отдельные кратковременные дожди, 1 июля в Карпатах сильные ливни. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь 1 июля в Крыму, а ночью в южных и восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, град. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 20-25°, 1 июля в южной части 25-30°.

3-4 июля без осадков, лишь днем 4 июля в восточной части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 12-18°, на побережье 19- 22°, днем 20-26°, 4 июля в южной части до 28°.

Завтра в Киеве и области ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 25-27°; по области ночью 17-22°, днем 23-28°.

1-2 июля переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.

3-4 июля без осадков, температура существенно не изменится.