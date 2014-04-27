В Полтаве разрисовали деревья и брусчатку в цвета украинского флага

Мотопарад в поддержку единства Украины устроили полтавские байкеры, - говорится в сюжете ТСН.19:30, сообщает ТСН.ua.

Читайте такжеПапа Римский в пасхальной проповеди попросил Иисуса Христа помочь в реализации инициативы по примирению в Украине

Около полутысячи мотоциклов с национальной символикой проехали по центральным улицам города, где в это время молодежь разрисовывала деревья в цвета украинского флага. Сначала стволы деревьев покрасили известью, чтобы защитить их от вредителей, а уже потом - добавили желто-голубых цветов. Из брусчатки, которую использовали во время штурма облгосадминистрации в январе, волонтеры выложили карту Украины. Брусчатку тоже покрасили в желто-голубые цвета.

Напомним, что ранее в Донецке во время проукраинского митинга развернули огромный желто-голубой флаг.