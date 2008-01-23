В Киеве средь бела дня из «Лексуса» стащили 100 тысяч долларов

Это произошло около полудня в центре города - на улице Шота Руставели. Хозяин «Лексуса» - частный предприниматель - приехал в банк, чтобы снять деньги. Огромную сумму он положил в дипломат, который бросил на сиденье машины. Не успел отъехать и пары десятков метров, как к нему подбежал неизвестный и жестом попросил опустить стекло. Водитель приостановился, а подбежавший мужчина стал расспрашивать, как проехать в нужном ему направлении. Пока водитель подробно объяснял «неместному» дорогу, сообщники преступника вытащили дипломат из машины.

- Милиция приняла заявление от пострадавшего, - говорят в ЦОС ГУМВД Киева. - Сейчас ведется следствие. Никакой другой информации пока нет.

Такая схема воровства, когда один из преступников отвлекает водителя, а второй похищает вещи из салона машины, очень распространена. Правоохранители напоминают, что водителям стоит быть внимательными, чтобы не стать жертвой автоворов.

КП в Украине