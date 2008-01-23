Министр образования напоминает о дедлайне для выпускников

20 февраля заканчивается регистрация выпускников для прохождения независимого тестирования. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК во время круглого стола «Итоги внешнего независимого оценивания знаний выпускников ОУЗ Украины в 2007 году. Состояние подготовки к проведению внешнего независимого оценивания в текущем году» в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, И.ВАКАРЧУК заметил, что срок регистрации для прохождения тестирования заканчивается 20 февраля 2008 года, а осведомленность граждан низкая. И призывал каждое учебное заведение рекламировать себя, те специальности, которые сегодня являются важными для государства, но непопулярны среди абитуриентов, прежде всего, это физико-математические, естественные, инженерные направления.

Министр попросил учителей, директоров школ информировать учеников о необходимости регистрации, и заверил, что "со своей стороны министерство вместе с Украинским центром оценивания качества образования активнее будет проводить детальное разъяснение процедуры независимого внешнего оценивания и организовать пробное тестирование через управления образования. И каждый ребенок будет иметь возможность пройти этот тренинг, чтобы, придя на тестирование, он не растерялся, не волновался и не был парализован, потому что этой бумаги никогда не видел".

И.ВАКАРЧУК отметил, что внедрение независимого оценивания знаний выпускников школ является важным условием обеспечения равного доступа к высшему образованию. Но в сегодняшних условиях дети из села, горных местностей не имеют такого доступа. Потому запланировано создать национальную программу «Одаренные дети из села». Такие программы отдельно уже действуют в каждом университете – каждый ректор может обеспечить учебу детей из села в своем высшем учебном заведении.

Также министр поддержал предложения участников круглого стола о внесении изменений в законодательство Украины об образовании относительно введения независимого оценивания качества образования, согласования вопросов Условий приема на следующие годы и дополнения в Уголовный кодекс за разглашение тайны тестовых заданий.