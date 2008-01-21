Президент вывел из СНБО губернаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 43/2008, который он подписал сегодня, 21 января, вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины председателей областных государственных администраций, а также председателей государственных городских администраций Киева и Севастополя.

В частности, указом № 43/2008 отменяется предыдущий указ В.ЮЩЕНКО (№ 473/2007 от 25 мая 2007 года), согласно которому в состав СНБО были введены указанные должностные лица.