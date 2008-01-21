Ющенко: непонятно, как формируется цена на газ, но цену на транзит трогать нельзя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает всех «даже не дискутировать» по поводу пересмотра цены на транзит газа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что предупредил людей, которые занимаются в Украине вопросам цены на газ, в том числе председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Олега ДУБИНУ о недопустимости «забрасывать в публичную дискуссию» вопрос о ревизии в том или ином секторе рынка, и, прежде всего на газовом.

Президент отметил, что отношения на этом рынке выстраиваются очень сложно. По его словам, он хотел бы достичь на нем стабильности построения отношений. «Чтобы мы получили какую-то твердую базу, с которой начинаем дальше диалог», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Особенности формирования этого рынка являются следующими: Украина получает газ со Средней Азии. Пока еще этот газ является самым дешевым из всех альтернативных рынков. И это большой плюс. Позиция друга: цена на этот газ моделируется не по формуле цены. Это большой минус. Потому что каждый год мы становимся перед фактом новой цены, не понимая, на каких принципах она образуется», - отметил Глава государства.

Отсутствие прозрачного механизма формирования цены на газ Президент назвал «риском для национального рынка» и, в частности, индустриального сектора, работающего на этом газе.

Он подчеркнул, что экспертные оценки о заниженной цене транзита делаются от незнания ситуации. «Пока мы привязаны к туркменскому газу, транзитная украинская политика является специфической. Потому что транзит 55 миллиардов кубических метров газа из Туркменистана в Украину на расстояние 2,5 тысяч км - это приблизительно та же цена транзита, который делает Украина - 127 миллиардов кубических метров российского газа на расстояние 1100 км по украинской территории», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что поднятие вопроса по тарифам на транзит приведет к поднятию вопроса о повышении цены на газ для Украины.