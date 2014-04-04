Крым может потерять около 4 миллионов украинских туристов - эксперты

Из-за оккупации Крыма Российской Федерацией от поездок на курорты полуострова в текущем году могут отказаться около 4 млн украинских туристов, турпоток будет перенаправлен в другие туристические регионы Украины, а также недорогие европейские курорты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Киеве озвучила спикер Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия Олейник.

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«Действительно, 65% украинцев, которые по информации Министерства курортов и туризма Крыма посетили Крым в прошлом году – это около 4 млн человек. Мы сегодня не видим предпосылок для того, чтобы эти туристы отдыхали и в этом году в Крыму», - сказала Олейник.

По ее словам, все туристы, включая украинцев, при выборе мест отдыха руководствуются четырьмя факторами: безопасностью направления, удобством транспортного сообщения, отсутствием визовых препятствий и соотношением цена/качество.

«Сегодня к такому фактору как цена/качество, которым, к сожалению, Крым никогда не отличался, добавляются еще и проблемы с транспортным сообщением, с безопасностью, а также новый для украинцев фактор – психологический», - добавила Олейник, пояснив, что психологический фактор заключается в невосприятии украинцами Крыма, как части «не Украины».

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«Поэтому они не хотят, и очевидно, не захотят в этом сезоне отдыхать на оккупированной территории», - сказала она.

В то же время, спикер АЛТУ считает маловероятным, что потерю украинских туристов в Крыму сможет компенсировать рост турпотока россиян на полуостров, отметив, что для этого из РФ должно приехать в 4 раза больше туристов, чем в прошлом году.

По оценкам присутствовавшего на пресс-конференции заместителя главы Государственного агентства по туризму и курортам (Гостуризмкурорт) Андрея Шенина, вследствие потери украинских отдыхающих, налоговые поступления от предприятий туристической отрасли в текущем году сократятся минимум вдвое.

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«По данным на конец прошлого года, налоговые поступление от предприятий отрасли (туристической – УНИАН) именно Крыма составили 580,7 млн грн. Я думаю, что будет сокращение, во всяком случае, точно наполовину», - заявил Шенин.

Вместе с тем, эксперты отметили, что отказ украинцев от поездок на Крымский полуостров может сыграть на руку другим туристическим регионам Украины, а также зарубежным странам с недорогими курортами.

«Для многих украинцев, отдыхавших в Крыму, очевидно зарубежные курорты могут быть недоступными, с точки зрения стоимости. С другой стороны, такие страны, которые предлагают отдых по приемлемой цене – это Турция, Болгария, Черногория, Греция, могут воспользоваться ситуацией», - сказала Олейник.

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При этом Шенин добавил, что уже сейчас эти страны, пользуясь нестабильной ситуацией во взаимоотношениях Украины и России, начинают активно конкурировать на туристическом рынке, пытаясь привлечь украинцев привлекательными ценами.

Впрочем, эксперты также обратили внимание, что хорошие шансы в борьбе за украинских туристов есть и у туристических регионов Украины, в частности, Причерноморского, Приазовского и Карпатского регионов. К примеру, Одесская область, по оценкам Олейник может принять до 2 млн туристов.

«В этом году у украинских курортов есть исторический шанс побороться с мировыми курортами за эти 4 млн украинцев, потому что настроения у украинцев являются патриотическими и у них есть желание отдыхать в Украине», - резюмировала Олейник.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Сегодня (4 апреля) замглавы Гостуризмкурорта Андрей Шенин, заявил, что ведомство рекомендует гражданам Украины воздержаться от отдыха в Крыму в связи с оккупацией полуострова военнослужащими Российской Федерации.