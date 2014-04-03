Академия наук потеряла в Крыму два мощных института - Патон
14:51, 03 апреля 2014Общество
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Украина потеряла в Крыму два мощных института, с которыми несмотря ни на что нужно поддерживать научные связи.
Патон рассказал о потерях НАНУ в Крыму
Об этом на общем собрании Национальной академии наук заявил президент НАНУ Борис Патон, передает корреспондент Еспресо.TV.
«Мы потеряли, и, наверное, надолго, два мощных института: Морской гидрофизический и биологии южных морей им. О. Ковалевского, Крымскую астрофизическую лабораторию, филиалы институтов археологии и востоковедения, Карадагский природный заповедник», - заявил Патон.
Читайте такжеМедведев начал перестраивать оккупированный КрымПо его словам, «надо во что бы то ни стало поддерживать с ними научные связи».
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