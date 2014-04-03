Академия наук потеряла в Крыму два мощных института - Патон

Об этом на общем собрании Национальной академии наук заявил президент НАНУ Борис Патон, передает корреспондент Еспресо.TV.

«Мы потеряли, и, наверное, надолго, два мощных института: Морской гидрофизический и биологии южных морей им. О. Ковалевского, Крымскую астрофизическую лабораторию, филиалы институтов археологии и востоковедения, Карадагский природный заповедник», - заявил Патон.

Читайте такжеМедведев начал перестраивать оккупированный КрымПо его словам, «надо во что бы то ни стало поддерживать с ними научные связи».