Оценщики просят власть не допустить отмены нового порядка оценки имущества Киев

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая просьба была озвучена руководителями объединений оценщиков, а также экспертами в ходе Всеукраинского съезда оценщиков Украины, состоявшегося в среду в Киеве.

Участники съезда отметили, что введение нового порядка оценки (постановление Кабинета министров №231) привело к позитивным изменениям на рынке, в частности, внедренные новшества позволили устранить массовые случаи занижения стоимости имущества с целью снижения налогообложения.

«Занижение происходило в очень больших масштабах, поэтому правительство и приняло решение усилить контроль над этим видом деятельности и было принято постановление №23 от04.03.2013 года. Этим постановлением вводилось усиление контроля с позиции госорганов», - сказал глава исполнительного совета «Ассоциации оценщиков Украины» Константин Черныш.

По его словам, после введения нового порядка оценки, Фонд госимущества создал единую базу отчетов об оценке, что позволяет более тщательно контролировать деятельность оценщиков и соответственно – избежать махинаций с занижением оценочной стоимости.

«В базе отчетов, которые ведет Фонд госимущества уже зарегистрировано более 75 тысяч отчетов об оценке объектов. Большая часть, это уже совершенные сделки по отчуждению объектов недвижимости – это та часть отчетов, которая уже контролируется, поэтому субъекты оценочной деятельности относятся к своей работе более ответственно и не допускают занижения стоимости», - добавил Черныш.

Вместе с тем, он отметил, что все предсказания о возникновении коллапса на рынке недвижимости и огромных очередях к оценщикам после введения нового порядка оценки не сбылись. «Рынок стабильно и устойчиво работает», - заверил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что на рынке оценки для целей налогообложения уже зарегистрировано порядка 600 субъектов оценочной деятельности, которые открыли более 850 представительств по всей Украине.

Этот факт, по мнению президента «Ассоциации оценщиков Украины» Владимира Мироненко полностью опровергает все заявления о якобы монополизации рынка оценки. «Говорится о монополизации, но какая может быть монополизация при шестистах работающих компаниях по Украине при том, что еще есть филиалы и представительства», - сказал Мироненко.

В свою очередь присутствовавший на съезде член правления «Ассоциации специалистов банковской оценки Украины» Юрий Ковальский также положительно оценил новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, однако признал, что в нем есть и негативные стороны.

«На самом деле действительно есть некоторые проблемы, есть какие-то недочеты. К примеру – 14 дней на работу – это какое-то ограничение лично для меня непонятное. К тому же не совсем внятно прописан алгоритм проведения оценки, но также есть и положительные моменты», - сказал Ковальский, отметив что наиболее значимые из них –создание реестра отчетов и усиление контроля над деятельностью оценщиков.

«Мы будем отстаивать свою точку зрения, что 231-е постановление необходимо дорабатывать, но его необходимо сохранить», - добавил Ковальский. При этом, эксперт высказал мнение о том, что стоимость оценочных работ не должна снижаться, так как это грозит ухудшением качества соответствующих услуг. «Я противник снижения стоимости работ. Мне кажется, что за качественную оценку нужно платить нормальные, вменяемы деньги. Если стоимость работ будет падать – будет падать и качество работ», - заключил Ковальский. В ходе съезда также выступил президент «Общества специалистов по недвижимому имуществу Украины» Александр Рубанов.

В частности, он обратился к противникам нового порядка оценки с призывом к объединению усилий для усовершенствования правил игры на рынке оценки, которые уже принесли свой положительный эффект. По завершении съезда его участники заявили о намерении создать Общественный союз « Всеукранская Федерация оценщков Украины», а также поддержали обращение к и.о. президениа Украины Александру Турчинову, премьер-министру Арсению Яценюку, Министерству юстиции и Фонду госимущества с призывом не допустить отмены постановления Кабмина №231.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231. Участники съезда приняли резолюцию с просьбой не изменять правила игры и подали ее в Минюст.