Договоренности по пошлинам с ЕС не выходят за рамки правил ВТО

Договоренности Украины по экспортным пошлинам, достигнутые Украиной 16 января с Евросоюзом, не выходит за рамки правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Та договоренность, которая достигнута, она так или иначе осталась в контексте правил ВТО. Первоначальный вариант, предложенный ЕС, выходил из контекста правил ВТО. Я могу сказать, что если нас примут в ВТО 5-6 февраля, то степень достигнутого компромисса адекватна поставленной цели… Отличие того предложения, которое мы вначале получили от ЕС и сегодняшнего согласованного варианта настолько кардинально, что стоило потратить время, чтобы за это побороться», - заявил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он подчеркнул, что договоренность с ЕС по экспортным пошлинам не позволит в дальнейшем поставить Украину в какое-либо невыгодное положение в рамках ВТО, опасность чего существовала при условии принятия первоначальных предложений ЕС.

В.ПЯТНИЦКИЙ подчеркнул, что заседание Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО запланировано на 25 января.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства о возможности возникновения каких-либо новых препятствий на пути Украины в ВТО, В.ПЯТНИЦКИЙ сказал, что на сегодняшний день их нет, однако полностью исключить возможность их возникновения нельзя - «невеста тоже может убежать из-под венца», - пошутил замминистра.

В.ПЯТНИЦКИЙ уточнил, что на заседании Рабочей группы, в которой будут участвовать представители порядка 50 стран, при принятии отчета по Украине, никто из них не должен быть против.

В случае позитивного решения Рабочей группы, вопрос о принятии Украины в ВТО может быть внесен в повестку дня заседания Генерального совета ВТО, которое пройдет 5-6 февраля в Женеве.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина и ЕС урегулировали вопрос экспортных пошлин, устранив последнее препятствие на пути присоединения Украины к ВТО.

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ в интервью УНИАН сообщил, что в ходе переговоров с ЕС удалось определить перечень товаров, подпадающих под регуляцию. Среди этих товаров - семена подсолнечника, металлолом, шкуры скота и т. п. Кроме того, стороны нашли понимание относительно того, какие меры можно считать эквивалентными экспортным пошлинам. Среди этих мер, в частности, лицензирование с соответствующей платой за лицензии. “Это технические вопросы, но мы знаем, насколько важными они могут быть”, - сказал вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что вопрос экспортных пошлин не возник вдруг, а имеет достаточно долгую историю, начиная с 2006 года.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН в телефонном интервью из Лондона сказал: “Я с удовольствием могу сказать, что мы нашли решение на базе компромисса, который не в полной мере удовлетворил меня и не в полной мере удовлетворил украинскую сторону, то есть мы вышли на равных в подходе к этому компромиссу”.

Он отметил, что в ходе переговоров Украина, в частности, согласилась ограничить количество существующих экспортных пошлин, и не повышать их в будущем. П.МЕНДЕЛЬСОН не предоставил других деталей.